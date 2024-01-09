В Пентагоне высказались по вопросу отставки Остина

Глава Пентагона Ллойд Остин не собирается уходить в отставку после скандала из-за позднего оповещения о своей госпитализации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил представитель американского военного ведомства Патрик Райдер.

"Министр Остин не планирует покидать свой пост. Он сосредоточен на продолжении работы на своей должности и служении на благо защиты нашей страны", - сказал он.

7 января Райдер сообщил, что Остин остается в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, но выздоравливает и находится в хорошем настроении. "Возобновив свои обязанности в пятницу вечером, министр получил оперативную информацию и дал необходимые рекомендации своей команде. Остин имеет полный доступ к засекреченной связи и продолжает следить за повседневной деятельностью Министерства обороны по всему миру", - заявил пресс-секретарь Пентагона.

Американский журналист, репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али задался вопросом, проводили ли шефу Пентагона Ллойду Остину "щекотливую" операцию, из-за чего его госпитализацию скрывали. Он обратил внимание на заявление телеканала CNN о том, что заместитель Остина Кэтлин Хикс не знала о госпитализации ее шефа и приступила к исполнению обязанностей "во время отпуска в Пуэрто-Рико". Однако о состоянии его здоровья она узнала только через четыре дня, когда об этом сообщили Белому дому.