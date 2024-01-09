Израиль хочет использовать возвращение палестинцев на север Газы в сделке с ХАМАС

Разрешение палестинцам вернуться в северную часть Газы должно стать частью сделки с ХАМАС по освобождению заложников, считают в Израиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом порталу Axios сообщили осведомленные израильские чиновники.

"Мы не собираемся позволять палестинцам возвращаться в свои дома на севере Газы, если не будет прогресса в освобождении заложников", - заявил порталу один из них.

Отмечается, что об этом израильские власти сообщат госсекретарю США Энтони Блинкену в ходе его визита в Израиль на этой неделе.

По мнению израильских переговорщиков, возвращение палестинцев в северную часть Газы является значительным рычагом давления, от которого Израиль не хочет отказываться.

"В Газе все еще удерживаются израильские и американские заложники. Мы думаем, что в течение нескольких недель узнаем, возможна ли новая сделка по их освобождению или нет", - сказал второй чиновник.

По словам собеседника Axios, Израиль и США понимают, что возвращение жителей на север не произойдет в краткосрочной перспективе, поскольку в некоторых районах продолжаются боевые действия. Но ожидается, что израильские официальные лица сообщат Блинкену, что они готовы начать процесс планирования совместно с США и ООН для будущего возвращения палестинцев в свои дома, если это возможно, или в убежища, созданные международными организациями.

Как уточняет портал, по данным агентства ООН по делам палестинских беженцев, 85% населения анклава были перемещены в результате израильской военной кампании.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!