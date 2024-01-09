Конгресс США на этой неделе может прийти к соглашению по миграционной политике

Сенатор Джеймс Лэнкфорд, который возглавляет представителей республиканцев на переговорах с демократами по вопросам миграционной и пограничной политики, заявил, что соглашение может быть достигнуто на этой неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, в интервью Fox News он сказал, что участники переговоров по границе "надеются опубликовать текст к концу этой недели".

"Вопрос в том, чтобы попытаться добиться этого, - сказал Лэнкфорд. - Но, чтобы принять закон, у нас должно быть согласие сената от демократов, Белого дома от демократов и палаты представителей от республиканцев (...) Так соглашение должно сработать. Все рассчитывают, что это действительно сработает", - сказал он.

"У всех будет время, чтобы прочитать и ознакомиться с ним (соглашением), никто в этом процессе не будет ущемлен", - добавил сенатор.

Лэнкфорд отметил, что он не возражает против встречи спикера палаты представителей Майка Джонсон непосредственно с Белым домом для достижения соглашения. В то же время, по его словам, палата представителей может внести свои изменения в законопроект, принятый сенатом.

Если это произойдет, сенату также нужно будет согласиться с ними, чтобы отправить законопроект на подпись президенту Джо Байдену.

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