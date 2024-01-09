Йеллен высказалась о планах конфискации российских активов

Соединенные Штаты пока еще не приняли решения о возможности конфискации суверенных российских активов с целью их передачи Киеву, но участвуют в проработке возможных опций в рамках "большой семерки", передает Bloomberg со ссылкой на главу американского минфина Джанет Йеллен, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Лидеры G7 попросили проработать эти опции и изучить суть вопроса, а также оценить существующие риски", - заявила она.

Министр добавила, что на сегодняшний день "никакого решения принято не было". Она отметила, что хотела бы видеть оценку потенциальных рисков для международной роли американской валюты и понимать, можно ли принять меры с целью их снижения.

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