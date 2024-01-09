Мадуро потребовал отмены всех санкций США в отношении Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от США отменить без выдвижения каких-либо условий все санкции, введенные против южноамериканской республики.

"Мы должны поднять голос и со всей силой нашей страны потребовать от Соединенных Штатов Америки полностью и окончательно отменить все санкции против экономики, общества, против Венесуэлы", - заявил Мадуро в понедельник на встрече с лидерами политических партий, представленных в Национальной ассамблее (парламенте) Венесуэлы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Они [США] говорят о свободных выборах в Венесуэле <...>, и мы говорим - да, как всегда свободные выборы в Венесуэле, но в этом случае свободные выборы от санкций против экономики, общества, против страны", - отметил президент. Он также указал, что США не сняли "ни одной санкции против Венесуэлы", а лишь временно "выдали лицензии" компаниям для работы в стране.

США и их союзники приняли против Венесуэлы 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб экономике республики наносят жесткие санкции, введенные в 2019 году против государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). От американских санкций, наложенных на нефтяную промышленность, Венесуэла потеряла более $232 млрд. $30 млрд, принадлежащих республике, заблокированы в западных банках.

По итогам переговоров правительства Венесуэлы в октябре минувшего года с радикальной оппозицией, объединенной в Унитарную платформу, о проведении в 2024 году "свободных и транспарентных" президентских выборов Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдали временные лицензии сроком на 6 месяцев, которые включают коммерческие транзакции нефтедобывающего и золотодобывающего секторов экономики, разрешающие инвестиции и импортные операции в нефтяной и газовой отрасли, а также с государственной добывающей компанией Minerven. Отменяется запрет на торговлю суверенными акциями и долговыми обязательствами государственной нефтегазовой компании PDVSA.