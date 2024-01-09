Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180, сообщает портал Hokkoku, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

120 погибших пока не опознаны. Еще 203 человека числятся пропавшими без вести.

Больше всего от землетрясений пострадала префектура Исикава, там полностью или частично разрушены почти 1,4 тысячи домов.

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