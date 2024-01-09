Глава МИД КНР назвал историческим примирение Саудовской Аравии и Ирана в 2023 году

Нормализация отношений между Саудовской Аравией и Ираном стала одним из крупнейших событий 2023 года и историческим примером политического урегулирования острых противоречий между странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в правительственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

"Значимым событием года стало историческое примирение между Саудовской Аравией и Ираном, которое стало новым примером политического урегулирования острых вопросов. Председатель КНР Си Цзиньпин провел углубленное общение с лидерами Саудовской Аравии и Ирана, что позволило двум странам преодолеть существующие разногласия и мирно двигаться вперед", - отметил глава МИД КНР в своем заявлении по итогам 2023 года.

Ван И также подчеркнул, что "Китай всегда был активным, благонамеренным и надежным посредником, никогда не преследовал геополитических интересов и никогда не навязывал свою волю другим". Он добавил, что КНР продолжит поддерживать страны Ближнего Востока в разрешении разногласий посредством диалога и консультаций.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!