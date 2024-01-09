В ЕС ожидается неглубокая рецессия

По итогам третьего и четвертого кварталов прошлого года зону евро ждет снижение валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом, ссылаясь на индекс деловой активности PMI, сообщает газета "Коммерсантъ" ("Ъ"), передает Day.Az.

В декабре значение PMI находилось существенно ниже пороговой отметки в 50 пунктов. Эксперты ожидают, что в Европе может произойти техническая рецессия. Судя по всему, ВВП зоны евро будет сокращаться. Однако аналитики считают, что ожидающаяся рецессия окажется неглубокой. Так, индикатор экономических настроений (ESI) растет уже третий месяц подряд. В Европейской комиссии сообщили о повышении доверия потребителей и менеджеров к сектору услуг, розничной торговле и строительству.

В то же время в производственной сфере не ожидается улучшений, оценки объема экспортных заказов лишь ухудшились. Такая ситуация в промышленности объясняется, в частности, усиливающимися отложенными эффектами от проводимой Европейским центральным банком жесткой денежно-кредитной политики.

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