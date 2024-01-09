В Армении солдат застрелил офицера

В Армении солдат во время несения службы застрелил офицера.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Солдат, несущий службу на посту в одной из воинских частей при Минобороны Армении, дислоцированной в Варденисском районе (Басаркечяр), застрелил офицера из табельного оружия.

Детали инцидента расследуются.

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