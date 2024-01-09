https://news.day.az/world/1627970.html В Армении солдат застрелил офицера
В Армении солдат застрелил офицера
В Армении солдат во время несения службы застрелил офицера.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Солдат, несущий службу на посту в одной из воинских частей при Минобороны Армении, дислоцированной в Варденисском районе (Басаркечяр), застрелил офицера из табельного оружия.
Детали инцидента расследуются.
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