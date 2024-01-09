В США потребовали объяснений после пропажи главы Пентагона

В США конгрессмены потребовали объяснений после тайной госпитализации министра обороны страны Ллойда Остина. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пишет издание, представители обеих партий в Сенате США и Палате представителей недовольны имеющейся информацией о госпитализации Остина. "Тот факт, что это произошло с министром обороны - а его собственный заместитель, не говоря уже о президенте, не знал, - поразителен", - заявил Сет Моултон, член комитета Палаты представителей по вооруженным силам от демократов.

Сенатор от Республиканской партии Сьюзен Коллинз назвала необъяснимой пропажу главы Пентагона на несколько дней в условиях нынешней ситуации в мире. Она отметила, что американские военные на Ближнем Востоке регулярно подвергаются нападениям.

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