В Японии зафиксировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 9 января в японской префектуре Ниигата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщили сейсмологи Главного метеорологического агентства Японии.

По данным ведомства, подземные толчки зарегистрировали в 17:59 по местному времени (12:59 по бакинскому времени) в районе острова Садо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км под водой. Он находится недалеко от полуострова Ното в префектуре Исикава, которая особенно пострадала от мощного землетрясения 1 января.

Тем не менее эксперты заверили, что угрозы цунами нет. Данных о пострадавших и разрушениях в результате инцидента пока не поступало, но движение скоростных поездов на некоторых участках приостановили.

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