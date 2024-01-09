https://news.day.az/world/1628072.html Стал известен новый премьер-министр Франции - ФОТО
Стал известен новый премьер-министр Франции - ФОТО
Габриэль Атталь стал новым премьер-министром Франции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает BFMTV.
По его данным, соответствующее решение принял президент Франции Эмманюэль Макрон. В понедельник глава государства отправил в отставку Элизабет Борн, которая занимала пост премьера с мая 2022 года.
34-летний Атталь до настоящего времени являлся министром образования.
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