Немцы осознают, что «жирные времена позади»

Немцы начинают осознавать, что "жирные времена позади".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в беседе с газетой "Взгляд" заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя протесты в ФРГ. По его словам, правительство республики будет подавлять забастовки, поскольку договориться с гражданами не получится.

"Как выяснилось, в последние годы уровень жизни в ФРГ был значительно выше, чем позволяли реальные средства республики. Теперь же за провальную фискальную политику вынуждены расплачиваться простые люди, которые, будучи избалованными хорошей конъюнктурой нескольких десятилетий, совершенно не готовы расставаться с деньгами", - отметил эксперт.

Он добавил, что несмотря на выступления людей против сокращения зарплат в их отраслях, правительство будет продолжать повсюду урезать средства, поскольку другого выхода у него нет.

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