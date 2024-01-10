Землянам впервые стала доступна отправка посылок на Луну

Международная логистическая компания DHL впервые в истории отправила на Луну коммерческую посылку. В ней находился набор сувениров с Земли, сообщает портал Collect Space, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках проекта MoonBox компания приняла более 100 тыс. заявок от желающих доставить на спутник Земли памятные предметы. Для первой партии отобрали 150 объектов, куда, в том числе вошли камень с вершины горы Эверест, капсула времени из Бельгии, подборка постов с интернет-форума Reddit, письмо космического туриста своему покойному отцу-астронавту и физическая копия криптовалютного жетона догикоин, ставшего интернет-мемом.

Земная посылка отправилась к Луне вместе с зондом Peregrine ("Сапсан") американской частной аэрокосмической компании Astrobotic на борту ракеты Vulcan, построенной объединением United Launch Alliance (совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin). Peregrine должен спуститься на лунную поверхность вблизи вулканических холмов Груйтуйзена в Заливе Вязкости на видимой стороне небесного тела.

Astrobotic и DHL открыли бронирование для новых посылок, которые отправятся к Луне с новыми миссиями. К межпланетной доставке принимаются предметы размерами не более пяти сантиметров по ширине, длине и высоте. Объекты должны быть инертными - неспособными использовать электричество, а также отправлять или получать данные. Стоимость услуги MoonBox начинается от $460 и доходит до $25,8 тыс. без учета пересылки в пределах Земли.

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