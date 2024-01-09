Под руководством Макрона Франция превратилась в пьяную лодку

Под руководством Эммануэля Макрона внешняя политика Франции превратилась в пьяную лодку. К тому же закон об иммиграции от 19 декабря 2023 года нанесет ей ещё более значительный удар. Во-первых, потому что это ослабит экономику страны, которой к 2050 году, по данным Medef, потребуется 3,9 миллиона иностранных рабочих. Во-вторых, потому что это ослабит культурное и академическое влияние Франции.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной во французском журнале Alternatives Еconomiques.

Подорванное доверие

"Резкое сокращение количества виз, выдаваемых в страны Магриба, уже пошатнуло авторитет Франции в этих государствах. Особенно в Марокко - ее главном партнёре в этом регионе. За два года падение уровня французского языка среди молодежи было поразительным, а отказ королевства от французской помощи после землетрясения 8 сентября стал явным свидетельством кризиса доверия между Рабатом и Парижем.

Приостановка обмена студентами и исследователями с Нигером, Мали и Буркина-Фасо летом 2023 года в качестве коллективного наказания за непокорность бывшей метрополии стала еще одной ошибкой Франции. Новый закон об иммиграции в отношении иностранных студентов вытеснит страну с международного рынка высшего образования и творчества - основных аспектов глобализации. И теперь Эммануэль Макрон делает вид, что его это беспокоит. Лицемерие или непоследовательность?

Потеря Магриба и Сахеля, как сказали бы некоторые ностальгирующие империалисты, - это цена, которую пришлось заплатить. Мы не сомневаемся в том, что за ней вскоре последуют другие дипломатические и культурные неудачи. Какое будущее может быть у страны, которая закрывается от иностранных студентов и исследователей? Но эта серия аберраций, с точки зрения интересов Франции, - лишь один из многих симптомов неустойчивого характера внешней политики Макрона, проводимой с 2017 года.

Неразборчивая дипломатия

Патерналистское высокомерие Макрона возмутило общественность в Сахеле и послужило удобным антиимпериалистическим аргументом для военных режимов. Поэтому, словно рассерженный ребенок, он закрыл французское посольство и консульство в столице Нигера Ниамее, бросив своих сограждан на произвол судьбы и пожертвовав культурными и экономическими связями между двумя странами. Россия, США, Китай и другие государства рады, что наконец избавились от своего главного конкурента.

На Ближнем Востоке ливанская эпопея Эммануэля Макрона обернулась фиаско. Провал его сюрреалистического предложения о создании международной коалиции против ХАМАС, вдохновленного знаменитым философом Бернаром-Анри Леви, стал самым большим дипломатическим унижением, которое Франция пережила за последние сто лет.

Между тем, Макрон оставил франко-германские отношения в руинах, обрекая на провал амбициозные европейские проекты.

В самом сердце своей "заповедной области" Эммануэль Макрон, который мало что знает о международной политике, обнажил тревожную природу своего правления, которым он, тем не менее, хвастается. Из имперского оно превратилось в императорское, а зачастую гротескное и позорное.

Не он ли во время официального визита в Берн заявил швейцарцам, что однажды они поймут, что являются европейцами? Это вызвало много насмешек в Швейцарии. К счастью, Франция не разместила там никаких военных баз, которые могли бы быть немедленно закрыты под давлением разгневанных местных жителей!", - говорится в статье.