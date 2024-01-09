https://news.day.az/world/1628104.html Блинкен встретился с Нетаньяху
Блинкен встретился с Нетаньяху
Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Израиле, встретился с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила канцелярия премьер-министра Израиля.
Встреча в Тель-Авиве прошла за закрытыми дверями.
Блинкен встретится также с членами израильского военного кабинета.
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