Блинкен встретился с Нетаньяху

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Израиле, встретился с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила канцелярия премьер-министра Израиля.

Встреча в Тель-Авиве прошла за закрытыми дверями.

Блинкен встретится также с членами израильского военного кабинета.

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