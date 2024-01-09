Неизвестные повредили строящийся газопровод для СПГ-терминала в Германии

Неизвестные повредили строящийся газопровод для СПГ-терминала на севере Германии, просверлив в нем восемь дыр.

Как передает Day.Az, об этом пишет Spiegel.

Строительство газопровода ранее неоднократно пытались сорвать экоактивисты.

Журналисты отмечают, что газопровод является частью критической энергетической структуры Германии.

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