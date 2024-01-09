Бразилия проведет первое заседание по подготовке к саммиту G20

Первое заседание по подготовке к саммиту Группы двадцати (G20), который пройдет под председательством Бразилии в ноябре, состоится 18 января в виртуальном формате. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте оргкомитета мероприятия.

"Первые встречи в формате рабочих групп пройдут начиная с 18 января в формате видеоконференции. Их цель - выработка согласованной повестки для дальнейшего вынесения на обсуждение на саммите", - отметили в оргкомитете.

Второй этап подготовки пройдет с марта по июнь и будет носить технический характер. С октября по ноябрь пройдут личные встречи на уровне глав министерств стран - членов объединения.

Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. По предварительной информации организаторов, ожидается, что приглашение на эту встречу получат все 20 лидеров стран-участниц, в том числе России.

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