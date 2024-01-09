В Свято-Троицком соборе Тбилиси облили краской икону с изображением Сталина

В Свято-Троицком кафедральном соборе (Цминда Самеба) в Тбилиси облили синей краской икону "Святой Матроны", на которой изображен также Иосиф Сталин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в Патриархии подтвердили этот факт. В грузиноязычном сегменте соцсетей опубликованы кадры с изображением облитой краской иконы.

По данному факту МВД Грузии инициировало процедуры на основании статьи 166 (мелкое хулиганство) Кодекса административных правонарушений. В учреждении заявили, что материалы по делу будут направлены в суд.

В Патриархии пока не прокомментировали инцидент.

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