https://news.day.az/world/1628150.html В Свято-Троицком соборе Тбилиси облили краской икону с изображением Сталина - ВИДЕО
В Свято-Троицком соборе Тбилиси облили краской икону с изображением Сталина - ВИДЕО
В Свято-Троицком кафедральном соборе (Цминда Самеба) в Тбилиси облили синей краской икону "Святой Матроны", на которой изображен также Иосиф Сталин.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в Патриархии подтвердили этот факт. В грузиноязычном сегменте соцсетей опубликованы кадры с изображением облитой краской иконы.
По данному факту МВД Грузии инициировало процедуры на основании статьи 166 (мелкое хулиганство) Кодекса административных правонарушений. В учреждении заявили, что материалы по делу будут направлены в суд.
В Патриархии пока не прокомментировали инцидент.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре