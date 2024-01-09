В МИД Британии обещают многолетнюю поддержку Украине

Великобритания и ее западные союзники готовы годами оказывать помощь Украине и продемонстрируют это России.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом, выступая в комитете по внешней политике британского парламента, заявил глава МИД королевства Дэвид Кэмерон.

"Вместе с нашими союзниками мы хотим предельно ясно показать [президенту России Владимиру] Путину, что его политика выжидания с нами не сработает. Мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов, готовы оказывать им эту поддержку, поскольку речь идет о главном для нашего поколения вызове, - сказал он, подчеркнув необходимость добиться активизации производства вооружений для Киева - Я не хочу вдаваться в детали по поводу количества [предназначенных для передачи Украине] снарядов и прочего, но совместный ВВП стран нашей коалиции в 25 раз больше российского, так что для нас не должно быть невозможным существенно нарастить промышленное производство".

Он также добавил, что Великобритания вскоре объявит о размерах своего пакета помощи Украине на 2024 год.

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