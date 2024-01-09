Второе убийство за день в армянской армии
На одном из постов вооруженных сил Армении в Басаркечарском районе найдено тело военнослужащего. Установлено, что тело принадлежит лейтенанту Микаелю Даниеляну, который служил в этом воинском подразделении. Из-за непригодности дорог, тело удалось в больницу только поздно вечером.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Министерство обороны Армении не прокомментировало эту информацию.
Отметим, что сегодня утром солдат, несущий службу на посту в одной из воинских частей при Минобороны Армении, дислоцированной в Варденисском районе (Басаркечяр), застрелил офицера из табельного оружия.
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