Второе убийство за день в армянской армии

На одном из постов вооруженных сил Армении в Басаркечарском районе найдено тело военнослужащего. Установлено, что тело принадлежит лейтенанту Микаелю Даниеляну, который служил в этом воинском подразделении. Из-за непригодности дорог, тело удалось в больницу только поздно вечером.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Министерство обороны Армении не прокомментировало эту информацию.

Отметим, что сегодня утром солдат, несущий службу на посту в одной из воинских частей при Минобороны Армении, дислоцированной в Варденисском районе (Басаркечяр), застрелил офицера из табельного оружия.

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