Ударный беспилотник ANKA-3 будет включен в арсенал турецкой армии

Ударный беспилотник ANKA-3, разработанный Аэрокосмической компанией Турции (TUSAŞ), будет включен в арсенал турецкой армии в течение этого года.

Об этом TurkicWorld сообщили турецкие военные источники, передает Day.Az.

Напомним, что ударный беспилотник ANKA-3 совершил свой первый полет 28 декабря прошлого года.

ANKA-3 относится к ударным беспилотникам тяжелого класса. Максимальная высота полета составляет 12 км, время нахождения в воздухе - 10 часов, полезная нагрузка - 1200 кг, максимальная скорость - свыше 800 км/ч. Беспилотник создан по схеме "летающее крыло" с использованием стелс-технологий, что делает его малозаметным для радиолокационных станций, оснащен турбореактивным двигателем.

БПЛА нового поколения сможет выполнять множество задач, таких как разведка, наблюдение и разведка, атака боеприпасами воздух-земля, воздух-воздух, нейтрализация РЛС и систем ПВО противника, ведение электронной борьбы, ретрансляция связи. ANKA-3 сможет нести 650 килограммов боеприпасов в каждой из двух станций в фюзеляже, 650 килограммов в каждой из внутренних станций крыла и 100 килограммов в каждой из внешних станций. Таким образом, можно будет интегрировать широкий спектр вариантов, от наиболее распространенных боеприпасов, используемых в современных беспилотных летательных аппаратах, до крупных боеприпасов, таких как SOM-J, MK-82 и бункерные бомбы. Данный БПЛА внесёт значительный вклад в обороноспособность Турции благодаря передовым технологиям.

БПЛА серии ANKA серийно производятся в Турции с 2017 года.

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