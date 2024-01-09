Швеция утроит производство артиллерийских боеприпасов

Шведское правительство намерено утроить производство артиллерийских боеприпасов и значительно увеличить темпы производства в ближайшие годы.

Об этом заявил министр обороны страны Пол Джонсон, сообщает Day.Az.

Прежде всего, речь идет о снарядах калибра 155 мм, поставляемых в Украину. Фактически их производство уже увеличилось, но, по мнению правительства, этого недостаточно.

За увеличение производства выступают и социал-демократы, находящиеся сейчас в оппозиции. Они предлагают использовать государственные кредитные гарантии, чтобы предприятия ВПК могли расширить свои производственные мощности.

Также могут быть реализованы целевые долгосрочные закупки боеприпасов и сотрудничество с другими скандинавскими странами для сокращения сроков доставки боеприпасов как в Швецию, так и в Украину.

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