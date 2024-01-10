Стала известна причина госпитализации главы Пентагона

У министра обороны США Ллойда Остина диагностировали рак простаты, заявили в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, где он проходит лечение,

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает CNN.

Там уточнили, что опухоль была обнаружена в начале декабря. 22 декабря Остину провели "минимально инвазивную хирургическую процедуру" - простатэктомию.

"Во время этой процедуры он находился под общим наркозом. Министр Остин без осложнений восстановился после операции и вернулся домой на следующее утро", - рассказали в центре.

Там отметили, что рак диагностирован на ранней стадии и "прогноз отличный".

Однако 1 января глава Минобороны был повторно госпитализирован из-за осложнений, "включая тошноту с сильной болью в брюшной полости, бедре и ноге", рассказали в центре. У него обнаружили инфекцию мочевыводящих путей.

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