Ким Чен Ын угрожает Сеулу уничтожением

Политика конфронтации с Пхеньяном самоубийственна для Сеула, в случае военной провокации КНДР без колебаний применит весь свой арсенал для уничтожения Республики Корея.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный главнокомандующий ВС КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения предприятий оборонной промышленности.

"Если Республика Корея попытается использовать вооруженные силы против нашего государства или угрожать нашему суверенитету и безопасности, мы будем без колебания пускать в ход весь арсенал имеющихся средств и сил, чтобы полностью уничтожить Республику Корея", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Пока правящие гангстеры Республики Корея не осознают ошибочность самоубийственной политики конфронтации с КНДР, наша республика будет неизменно продолжать очевидные практические действия, основанные на принципах справедливой борьбы", - добавил Ким Чен Ын.

Он добавил, что КНДР не намерена "в одностороннем порядке" провоцировать "большие события [своей] подавляющей силой" на Корейском полуострове, но и "не собирается избегать войны".

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