Представители военных ведомств США и КНР обсудили оборонную политику

Представители американского и китайского военных ведомств обсудили в Вашингтоне вопросы, касающиеся координации оборонной политики двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Как следует из документа, встреча прошла в Вашингтоне 8-9 января. В ней приняли участие заместитель помощника главы Пентагона Майкл Чейз и заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-майор Сун Яньчао. Они "обсудили отношения США и КНР в оборонной сфере". При этом представитель американского ведомства подчеркнул "важность поддержания открытыми каналов связи между военными [двух стран] с целью предотвращения перерастания соперничества в конфликт". Газета Politico отмечает, что речь идет о первом за последние четыре года визите представителей оборонного ведомства Китая в Вашингтон.

Чейз отметил необходимость поддержания безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркнув, что США "продолжат летать, плавать и действовать безопасным и ответственным образом там, где это позволяет международное законодательство". Представитель Пентагона также заявил китайскому коллеге о "важности обеспечения свободы навигации" в Южно-Китайском море. Стороны, помимо прочего, обсудили украинский кризис и "недавние провокации со стороны КНДР". Кроме того, представитель американского ведомства подтвердил приверженность США политике "одного Китая" и заявил о необходимости поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Как следует из заявления, контакт представителей военных ведомств двух стран последовал за переговорами председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, прошедшего в Сан-Франциско в середине ноября прошлого года, а также разговора председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Лю Чжэньли в конце декабря 2023 года. "Пентагон продолжит активно взаимодействовать с китайскими коллегами по вопросу будущих контактов представителей оборонных ведомств разного уровня", - отмечается в документе.

Решение о восстановлении военного взаимодействия было принято по итогам переговоров председателя КНР и президента США на полях саммита АТЭС. Как сообщил 5 декабря прошлого года помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер, Вашингтон и Пекин обсуждают график различных двусторонних военных контактов на предстоящие 12 месяцев. Как пояснил Рэтнер, выступая на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, речь идет о "комбинации встреч, телефонных разговоров, диалогов и [иных форм] взаимодействия в течение следующих 12 месяцев".

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