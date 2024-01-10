https://news.day.az/world/1628178.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Департаменте по управлению стихийными бедствиями Турецкой Республики (AFAD).
Землетрясения зафиксированы в Нурхакском районе.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 6,97 км.
Информации о последствиях землетрясения нет.
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