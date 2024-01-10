В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Департаменте по управлению стихийными бедствиями Турецкой Республики (AFAD).

Землетрясения зафиксированы в Нурхакском районе.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 6,97 км.

Информации о последствиях землетрясения нет.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!