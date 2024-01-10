Экс-главу МВД Польши задержали в президентском дворце

Польская полиция задержала бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце в Варшаве, они присутствовали там на церемонии назначения советников президента Анджея Дуды по его приглашению/

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Polskie Radio.

Как отмечает RMF24, Каминьский и Вонсик были задержаны, когда Дуда отлучился на встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Бельведерском дворце. После возвращения глава государства должен был поговорить с экс-министром и его замом.

"Задержаны в соответствии с постановлением суда", - написал в соцсети X (ранее - Twitter) заместитель министра внутренних дел Чеслав Мрочек.

Каминьский 8 декабря в эфире RMF24 заявил, что он "не преступник", но отметил, что "беззаконие, которое начинает царить" в стране, приведет к тому, что он может оказаться за решеткой "уже через несколько дней". Экс-глава МВД назвал решение суда незаконным.

"Если мы попадем в тюрьму, мы станем политическими заключенными. Президент хочет избежать этого любой ценой. Мы ему за это говорим большое спасибо", - заявил Каминьский во вторник перед президентским дворцом.

По словам главы канцелярии польского лидера Гражины Игначак-Бандыч, "были нарушены принципы верховенства закона и унижено достоинство польского государства". Дуда, по ее словам, считает задержание экс-министра и его зама незаконным. "Это наказание за то, что они, возглавляя ЦБА [Центральное антикоррупционное бюро], обнаружили коррупционный скандал в верхах власти, когда Дональд Туск был премьер-министром", - отметила Игначак-Бандыч. "Дональд Туск отомстил", - считает она.

Сам Каминьский пояснил, что в августе 2009 года он, будучи главой ЦБА, представил Туску, занимавшему тогда пост премьера, секретное письмо, показывающее масштабы коррупции в тогдашнем правительстве. В сентябре того же года он получил повестку в прокуратуру как подозреваемый по этому же делу, сказал экс-глава МВД.

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