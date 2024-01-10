https://news.day.az/world/1628180.html Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море
Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустило ракету по судну в Красном море.
Об этом информирует Sky News Arabia, передает Day.Az.
Принадлежность судна не уточняется.
Ранее в Минобороны Британии заявили, что фрегат Richmond направляется в Красное море.
Также военный корабль США сбил в Красном море запущенный хуситами беспилотник.
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