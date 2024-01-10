Китай заявил, что никогда не пойдет на компромисс по Тайваню

КНР никогда не пойдет на компромисс по Тайваню и требует от США придерживаться принципа "одного Китая" и прекратить вооружать остров. Соответствующее заявление было сделано китайской стороной в ходе 17-й рабочей встречи оборонных ведомств двух стран, прошедшей 8-9 января в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китайская сторона подчеркнула, что никогда не пойдет на компромисс по тайваньскому вопросу и требует от США соблюдать принцип "одного Китая", добросовестно выполнять связанные с этим обязательства, прекратить вооружать Тайвань и выступить против "независимости" острова", - уточняется в публикации, размещенной в среду на странице Минобороны КНР в WeChat.

Пекин также призвал Вашингтон "сократить свое военное присутствие, прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море и отказаться от поддержки провокаций со стороны отдельных стран региона".

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