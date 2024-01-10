Мафия Эквадора начала войну с правительством

На улицах Эквадора началась настоящая уличная война местных банд с правоохранителями. Дошло до того, что президент Эквадора был вынужден ввести режим внутреннего конфликта в стране. Эквадор является одной из самых первых стран в мире по числу уличных банд в стране, которые постоянно устраивают разборки друг с другом и с полицией. Но теперь все переросло в самое настоящее противостояние.

Как передает Day.Az, началось все 7 января после того, как из одной из тюрем смог сбежать лидер преступной группировки "Лос Чонерос". Буквально на следующий день сразу в нескольких тюрьмах произошли бунты. Из-за этой ситуации президент Эквадора Даниэль Нобоа был вынужден ввести в стране режим внутреннего конфликта.

8 января одна из уличных банд захватила местный телеканал вместе с журналистами и ведущими новостей TC Television в городе Гуаякиль. В заложниках у преступников оказалось сразу несколько человек. По требованию преступников заложники начали записывать обращение к президенту страны, с просьбой освободить их и перестать преследовать местные банды. Напомним, что за несколько дней до произошедшего власти решили признать бандитские группировки террористическими. Чуть позже все заложники были освобождены, а преступники арестованы с помощью подразделений спецназа, прибывших на место происшествия.

Но на этом ничего не закончилось. По всей стране начали сообщать о захвате полицейских участков. Прозвучали взрывы на блокпостах. В общем преступные группировки явно решили показать власти, что они не согласны с таким положением дел.

Местные жители, оказавшиеся поблизости от происходящего, пытаются бежать. На улицах Эквадора продолжаются перестрелки. Люди бегут кто куда. Одни пытаются скрыться в своих домах, другие бегут к границе с Перу. Бандиты попытались взять в заложники студентов и преподавателей двух университетов. На данный момент режим ЧП в стране продолжается.

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