Сегодня состоится очередное судебное заседание по делу Саакашвили

Сегодня состоится очередное судебное заседание по "делу пиджаков" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как сообщает Day.Az, заседание начнется в 11:00 в Тбилисском городском суде. Пока неизвестно, будет ли Саакашвили участвовать в заседании. В рамках дела экс-президента Саакашвили, а также экс-руководителя Службы специальной государственной охраны Грузии Теймураза Джанашия обвиняют в хищении государственных средств на почти 9 миллионов долларов из бюджета.

Сторона защиты считает обвинения необоснованными.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!