https://news.day.az/world/1628214.html Путин впервые за годы своего президентства посетил Чукотку
Путин впервые за годы своего президентства посетил Чукотку
Президент РФ Владимир Путин впервые за годы своего президентства посетил Чукотку передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Глава государства прилетел на Чукотку с рабочей поездкой. Самолет российского лидера приземлился в Анадыре.
В 2017 году в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта Путин признался, что побывал еще не во всех субъектах РФ и хотел бы съездить на Чукотку.
В столице Чукотки, которая считается регионом с экстремальным климатом, стоит достаточно умеренный для января мороз - около минус 30 градусов.
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