Президент РФ Владимир Путин впервые за годы своего президентства посетил Чукотку передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава государства прилетел на Чукотку с рабочей поездкой. Самолет российского лидера приземлился в Анадыре.

В 2017 году в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта Путин признался, что побывал еще не во всех субъектах РФ и хотел бы съездить на Чукотку.

В столице Чукотки, которая считается регионом с экстремальным климатом, стоит достаточно умеренный для января мороз - около минус 30 градусов.

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