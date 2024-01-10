Ужасающий торнадо пронёсся по Флориде

Ужасающий торнадо пронёсся по городу Флорида в США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Выглядело жутко и на удивление обошлось без жертв" - написали местные жители в соцсетях.

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