https://news.day.az/world/1628218.html Ужасающий торнадо пронёсся по Флориде - ВИДЕО
Ужасающий торнадо пронёсся по Флориде - ВИДЕО
Ужасающий торнадо пронёсся по городу Флорида в США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Выглядело жутко и на удивление обошлось без жертв" - написали местные жители в соцсетях.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре