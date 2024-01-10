Российские военнослужащие задержаны в Армении

В Армении по подозрению в обороте наркотиков задержаны российские военнослужащие, передает в среду Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Инцидент произошел 6 января. Отмечается, что патрульные остановили автомобиль марки Opel, водитель которого при выходе из машины бросил на землю стеклянную пипетку и полиэтиленовый пакет с белой массой.

Водитель и трое пассажиров, двое из которых российские военнослужащие задержаны и доставлены в отдел полиции. При обыске у задержанных, обнаружен складной нож и колпачок от ручки с белой массой.

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