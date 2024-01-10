Трампа назвали величайшей угрозой демократии в истории США

Экс-юрист Белого дома Тай Кобб заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп представляет величайшую угрозу демократии в истории страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в эфире CNN.

Он призвал американцев относиться к Трампу "очень серьезно", потому что кандидат в главы государства "представляет собой величайшую угрозу демократии, которую мы когда-либо видели".

"Я думаю, вы знаете, отсутствие подотчетности, которую он желает, которая есть у Путина, у аятоллы [Хаменеи], у Си, <...> я думаю, что он может хотеть такую Америку", - заявил Кобб.

Экс-юрист также отметил, что отцы-основатели хотели гарантировать, что США не будут страной, "где у нас будет король, это будет страна, где у нас будет подотчетный руководитель".

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