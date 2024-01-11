https://news.day.az/world/1628234.html В России рухнул мост - ФОТО - ВИДЕО
В России рухнул мост - ФОТО - ВИДЕО
В Иркутской области (РФ) мост через реку Полива рухнул в Усть-Илимском районе. Об этом рассказали местные жители в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Переправа располагается по дороге в поселок Чемдальск. По словам очевидцев, переход сложился надвое под тяжестью лесовоза группы "Илим". В инциденте пострадавших нет, повреждения получил груженый лесовоз.
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