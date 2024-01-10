Германия предлагает Армении финансовую помощь за антироссийские шаги

Германия заинтересована в скорейшем выводе российских пограничников из Армении, взамен на это и некоторые другие антироссийские шаги Берлин предлагает Еревану финансовую помощь.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС осведомленный источник.

"Германия стремится втянуть Армению в антироссийскую политику Запада. Задача Берлина - максимально рассорить Ереван с Москвой. Немцы заинтересованы в скорейшем выводе российских пограничников с армянской территории и проведении властями страны зачистки своего государственного аппарата от дружественно настроенных по отношению к России лиц, включая люстрацию вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов. Взамен Берлин предлагает оказывать Еревану финансово-техническую помощь, а также поддержку усилиям правительства Никола Пашиняна по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны Европейского союза", - отметил собеседник агентства.

Получается, что условия, которые выдвигают Еревану из Берлина, дают Армении иллюзию выбора. Если верить источнику агенства, то Армения вынуждена выбирать из двух вариантов, каждый из которых сулит ей значительные потери. Если правительство Пашиняна согласится с условиями Германии, то ее отношения с Россией значительно ухудшатся. С другой стороны, отказ от "помощи" Берлина станет четким сигналом о том, что армянский внешнеполитический разворот в сторону Запада не выдержал и первого полусерьезного испытания.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!