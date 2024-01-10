Силы международной коалиции в Ираке отбили атаку дронов у аэропорта Эрбиля

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) международной коалиции, которую возглавляют США, предотвратили атаку заминированных беспилотников на аэропорт города Эрбиль, административного центра автономного региона Иракский Курдистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Shafaq News.

По его информации, "системы ПВО коалиции перехватили два заминированных беспилотника, пытавшихся атаковать аэропорт Эрбиля". Оба дрона были сбиты на подлете к аэропорту.

Указывается, что в непосредственной близости от аэропорта расположена военная база Харир, на которой дислоцируются части контингента международной коалиции в Ираке.

Ранее иракские шиитские формирования предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций против коалиционных сил в Сирии и Ираке, поскольку "Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".

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