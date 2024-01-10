Премьер Испании заявил о поляризации общества в западных странах

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о поляризации общества в западных странах, которая вызвана подъемом политических сил, стремящихся разрушить консенсус и вызвать дестабилизацию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы отметить четыре фактора, которые, на мой взгляд, объясняют эту растущую сложность [в мире], - сказал премьер, выступая на конференции с участием послов королевства. - Во-первых, неопределенность в глобальном масштабе. Во-вторых, глубокие изменения в глобальной динамике сил. В-третьих, растущая эрозия руководящих принципов международного порядка и, наконец, поляризация в наших обществах, в основном в западных демократиях, вызванная подъемом ультраформирований, желающих разрушить базовый консенсус, на котором мы строили нашу модель сосуществования и прогресса в течение последних десятилетий". Как уточнил Санчес, речь идет о политических организациях, которые пытаются дестабилизировать западные общества.

"Мир оказался на распутье, - добавил премьер. - И, следовательно, на карту поставлено выживание самой демократии".

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