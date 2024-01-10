В Ираке заявили, что коалиция во главе с США должна покинуть страну

Ирак заинтересован в выводе из страны международной коалиции во главе с США, однако дата завершения ее присутствия еще не назначена. При этом иракские власти хотели бы развивать двусторонние отношения со странами коалиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в интервью агентству Reuters.

"Необходимо реорганизовать эти отношения таким образом, чтобы они не стали целью или оправданием для нарушения стабильности Ирака и всего региона изнутри или снаружи", - отметил он, комментируя возможность вывода международной коалиции из страны. Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса должно идти "в условиях взаимопонимания и диалога".

"Давайте договоримся о сроках вывода коалиции, которые, судя по всему, наступят скоро, так чтобы они не оставались надолго и удары по ним не прекратились", - сказал ас-Судани. В то же время он указал, что только окончание палестино-израильского конфликта поможет уменьшить риск эскалации в регионе. "В противном случае мы будем наблюдать еще большее расширение конфликта в этом чувствительном регионе, где сосредоточена большая часть мировых энергоресурсов", - добавил он.

Ас-Судани добавил, что Ирак готов выстраивать двусторонние отношения по вопросам безопасности со странами, входящими в коалицию, включая США. Подобные связи могут подразумевать обучение иракских ВС, консультации и закупки вооружений.

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