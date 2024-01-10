Орбан заявил о подготовке в ЕС запасного плана по финансированию Украины

Еврокомиссия готовит запасной план Б по выделению помощи Украины вне установленного бюджета Евросоюза, он будет представлен в ходе внеочередного саммита ЕС 1 февраля. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Приятно видеть, что ЕК готовит план Б к 1 февраля, согласно которому финансовая поддержка, предоставляемая Украине, может осуществляться вне бюджета ЕС. Это хорошее решение! План Б Еврокомиссии - это план А Венгрии!" - высказался венгерский политик.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия согласится на выделение денег Украине Европейским союзом лишь в случае пересмотра способа финансирования. Согласно плану Будапешта, Евросоюз ежегодно может выделять Украине гранты и кредиты на сумму 12,5 миллиарда евро в течение четырех лет вместо ранее предложенного пакета в размере 50 миллиардов евро.

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