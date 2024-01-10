В США назвали неожиданную угрозу Байдену на президентских выборах

Ведущий Fox News Джесси Уоттерс заявил, что бывшая первая леди США Мишель Обама может стать "планом Б" для Демократической партии на предстоящих президентских выборах, и посоветовал Джо Байдену остерегаться ее. Соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С точки зрения ведущего, план Байдена на предстоящих выборах заключается в том, чтобы "не проводить предвыборную кампанию и не дискутировать", и такое развитие событий может привести к проигрышу в президентской гонке.

"Но если бы я был Джо Байденом, я не знаю, кого бы я боялся больше -Трампа или ее [Мишель Обаму]", - сказал Уоттерс.

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