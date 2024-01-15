В США заявили о готовности Вашингтона развязать ядерную войну

Сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что Вашингтон готовится развязать ядерную войну против Москвы. Об этом он написал в статье на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам бывшего сотрудника Белого дома, США готовы идти на еще большую конфронтацию с Россией, поэтому "война неизбежна".

"Теперь, когда Запад полностью разрушил доверие, построенное в советские времена, угроза ядерного Армагеддона снова властвует над Землей. Перед лицом этой угрозы все остальные угрозы сходят на нет", - резюмировал Робертс.

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