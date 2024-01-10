https://news.day.az/world/1628435.html Состоится встреча Путина и Эрдогана
Состоится встреча Путина и Эрдогана
Состоится встреча президентов России и Турции.
Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, дата встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не выбрана: "Встреча будет согласована по дипломатическим каналам".
Песков подчеркнул, что существует необходимость постоянной связи между Путиным и Эрдоганом, а при необходимости лидеры могут очень быстро поговорить по телефону.
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