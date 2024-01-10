Состоится встреча Путина и Эрдогана

Состоится встреча президентов России и Турции.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, дата встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не выбрана: "Встреча будет согласована по дипломатическим каналам".

Песков подчеркнул, что существует необходимость постоянной связи между Путиным и Эрдоганом, а при необходимости лидеры могут очень быстро поговорить по телефону.

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