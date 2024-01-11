США возобновили импорт нефти из России

США в октябре 2023 года импортировали из России первую за полтора года партию нефти почти.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Взгляд", об этом следует из анализа СМИ данных американской статслужбы.

Согласно данным ведомства, в октябре прошлого года США приобрели 36,8 тыс. баррелей нефти из России на общую сумму в 2,7 млн долларов.

В ноябре американские компании вновь импортировали российскую нефть - 9,9 тыс. баррелей на 750 тыс. долларов. В обоих случаях углеводород закупался для потребления.

Ранее СМИ сообщили, что за 11 месяцев прошлого года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км, по темпам бурения Россия может побить постсоветский рекорд.

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