США направят неофициальную делегацию на Тайвань

Соединенные Штаты направят неофициальную делегацию на Тайвань после окончания выборов на острове в субботу, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Учитывая наши неофициальные отношения с Тайванем, мы часто направляем эти неофициальные делегации бывших правительственных чиновников высокого уровня в Тайбэй", - заявил чиновник.

"У нас есть многолетняя традиция делать это", - добавил он.

По его словам, в состав нынешней делегации также войдут бывшие высокопоставленные чиновники США. Однако, кто именно, чиновник не уточнил.

Представитель администрации отметил, что неясно, как Китай отреагирует на делегацию.

"На данный момент мы не ожидаем и не предсказываем, что произойдет или какой будет реакция Китая", - сказал чиновник.

"Ни для кого не секрет, что у Пекина есть свои взгляды на исход выборов, и он пытается формировать дискурс различными способами", - добавил он.

Тем не менее Белый дом, по его словам, сохраняет "полное доверие" к демократическим процессам на Тайване.

Как отметил представитель американской администрации, США "не принимают чью-либо сторону на этих выборах" и "не имеют предпочтительного кандидата".

"Независимо от того, кто будет избран, наша политика в отношении Тайваня останется прежней, и наши прочные неофициальные отношения также продолжатся", - сказал чиновник.

Неофициальная делегация США продемонстрирует важность связей между США и Тайванем, добавил он.

13 января на Тайване пройдут выборы главы администрации и выборы в Законодательный Юань - парламент острова.

В гонке участвуют три кандидата. Лидером группы является Уильям Лай Циндэ - нынешний вице-глава администрации Тайваня и кандидат от Демократической прогрессивной партии (ДПП).

Следом за ним идет кандидат от партии Гоминьдан (Гоминьдановская народная партия) Хо Юйи.

Третий кандидат - бывший мэр Тайбэя, председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть оппозиционной партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Китайские СМИ отмечают, что Пекин заявляет о суверенитете Китая над Тайваньским проливом. США и власти Тайваня, в свою очередь, утверждают, что этот пролив является международным водным путем.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!