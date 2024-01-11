Киев ведет переговоры с НАТО о привлечении кораблей к охране коридоров в Черном море

Власти Украины ведут переговоры со странами НАТО о привлечении их военных кораблей к сопровождению судов в так называемых временных коридорах, созданных Киевом после прекращения зерновой сделки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.

"Идут такие переговоры, в том числе по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в порты Украины. И когда они будут реализованы или нет, сейчас нет информации. Я лично просил об этом у партнеров", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда". При этом Неижпапа не стал уточнять, о каких именно кораблях идет речь.

Он также добавил, что помимо двух тральщиков, о передаче которых Украине в конце декабря 2023 года сообщила Великобритания, Киев получит от Нидерландов один противоминный корабль, а в 2025 году - еще один.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. 10 августа украинские ВМС объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Одесса, Черноморск и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".

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