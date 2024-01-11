В Турции допустили возможность скорых переговоров Путина и Эрдогана

Переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным в скором времени могут состояться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом российским СМИ сообщил представитель администрации турецкого лидера.

Собеседник агентства заверил, что соответствующие ведомства находятся в постоянном контакте. По его словам, в настоящее время происходит согласование личной встречи Путина и Эрдогана, а также в ближайшее время могут состояться их телефонные переговоры.

19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что дата и место встречи Путина и Эрдогана будут согласовываться.

В тот же день Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновому коридору. Политик выразил надежду на то, что Анкара получит от российского президента положительные ответы и продолжит свой путь.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!