В Турции допустили возможность скорых переговоров Путина и Эрдогана
Переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным в скором времени могут состояться.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом российским СМИ сообщил представитель администрации турецкого лидера.
Собеседник агентства заверил, что соответствующие ведомства находятся в постоянном контакте. По его словам, в настоящее время происходит согласование личной встречи Путина и Эрдогана, а также в ближайшее время могут состояться их телефонные переговоры.
19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что дата и место встречи Путина и Эрдогана будут согласовываться.
В тот же день Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновому коридору. Политик выразил надежду на то, что Анкара получит от российского президента положительные ответы и продолжит свой путь.
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