Почти половина республиканцев намерена голосовать за Трампа на праймериз

Почти половина избирателей на внутрипартийных праймериз республиканцев планируют проголосовать за экс-лидера США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные опроса агентства Reuters и международной исследовательской компании Ipsos.

Согласно исследованию, Трамп является предпочтительным кандидатом для 49% респондентов, идентифицировавших себя как сторонники республиканцев. Бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли при этом поддерживают 12% республиканцев, а действующего губернатора Флориды Рона Десантиса - 11%.

В пользу предпринимателя Вивека Рамасвами выступили 4% участников опроса, а около 18% респондентов заявили, что не знают, кого поддержать.

Интернет-опрос проводился с 3 по 9 января, в нем принял участие 1941 американец из числа республиканских сторонников.

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